Ricerca di personale, TNI Italia lancia l'iniziativa SOS Lavoro

Uno sportello virtuale, aperto h24 e 365 giorni su 365, rivolto a chi è alla ricerca di un lavoro in ristoranti, bar, alberghi, che potrà così inviare il curriculum. Si chiama SOS Lavoro ed è la nuova iniziativa di TNI Italia – FederTerziario, sindacato del mondo della ristorazione e ricettività, che si pone l'obiettivo di favorire l'incontro tra domanda e offerta nel settore Horeca.

I candidati potranno mettersi in contatto direttamente con le aziende iscritte a TNI Italia in cerca di personale, inviando il curriculum a info@tnitalia.it, mentre per accedere allo sportello basta collegarsi al sito www.tnitalia.it e scrivere un messaggio nella chat SOS Lavoro.



"Dobbiamo fare la nostra parte"

"Anche noi, imprenditori del mondo della ristorazione e ricettività, dobbiamo e possiamo fare la nostra parte. Per questo - spiega Raffaele Madeo, presidente di TNI Italia - FederTerziario - abbiamo voluto lanciare questa iniziativa, che vuole dare una mano sia a chi cerca lavoro, sia alle attività che, in vista della stagione estiva, non trovano personale e che hanno bisogno soprattutto di cuochi, aiuto cuochi e personale di sala. Si stima che per la stagione estiva in tutta Italia siano disponibili circa 60mila posti di lavoro nel settore”.



"Il Governo deve reintrodurre i voucher"

Anche il Governo, però, deve fare la sua parte “reintroducendo - conclude Madeo -, come chiediamo da quando siamo nati durante il primo lockdown con il nome di Ristoratori Toscana, i voucher lavoro, con un valore di almeno 10 euro netti l’ora (e non lordi, come era prima). Uno strumento che in questa situazione di incertezza consente alle imprese di assumere e contrastare il lavoro nero”.