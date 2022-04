Grecia verso l'estate: ecco le novità in ambito alberghiero

"Che siano grandi gruppi o realtà indipendenti, sono in molti a scommettere sulle potenzialità della Grecia. Tra le novità dell'anno il Nobu Hotel and Restaurant Santorini, il primo investimento in Grecia di Nobu Hospitality, la catena alberghiera lifestyle fondata da Nobu Matsuhisa, Robert De Niro e Meir Teper che oggi mette a disposizione degli ospiti 26 hotel nel mondo. Il boutique hotel, situato a Imerovigli, accoglie gli ospiti in camere e ville con piscina privata, una piscina a sfioro su due livelli e un ristorante che serve la tipica cucina fusion giapponese-peruviana dei Nobu restaurant. Tra i grandi gruppi a credere nel Paese c'è Marriott, appena approdato ad Atene con il Moxy Athens City...". (Prosegue sulla digital edition di TTG)