Marriott International alla ricerca di nuovi talenti per il mercato saudita

Marriott International crede nel mercato saudita e lo fa investendo sui talenti locali lanciando la quarta edizione del Tahseen leadership program proprio in Arabia Saudita. Si tratta di un percorso di 12 mesi pensato in collaborazione con la Cornell University per formare una nuova generazione di leader dell'hospitality, e quest'anno conterà oltre 37 partecipanti.

Il programma include sessioni pratiche che toccano tutti gli ambiti aziendali con il supporto di esperti che lavorano già per gli hotel Marriott. Come riporta arabnews.com, il Tahseen program supporta dunque la Saudi Arabia’s National Tourism Strategy, che mira a dar vita a nuove prospettive professionali e si inserisce nella cornice della Vision 2030, con la quale si ambisce alla creazione di 1 milione di posti di lavoro nel settore turistico. G. G.