Riu sbarca in Africa occidentale, new entry in Senegal con il Riu Baobab

È il primo aperto dalla catena in Senegal, unico della sua categoria nel Paese. Stiamo parlando del Riu Baobab, la struttura a cinque stelle che segna il debutto del gruppo in Africa occidentale. Una new entry che porta a 15 le strutture africane del gruppo: sei in Marocco, due in Tanzania e sei a Capo Verde.

Riu Baobab, 522 camere, sorge a Pointe Sarène, di fronte a un’ampia spiaggia di sabbia bianca, ad appena 100 chilometri da Dakar e 48 dall’aeroporto. Con questo nuovo hotel il gruppo alberghiero porta sulle spiagge del Senegal i suoi servizi all inclusive 24 ore.



Il nuovo complesso è circondato da grandi giardini che ospitano 25 baobab, l’albero nazionale del Senegal, un suo vero e proprio simbolo da cui l’hotel prende il nome.



I servizi della struttura

Cinque i ristoranti, tra cui uno italiano, quattro bar, di cui uno immerso nella piscina e uno con palco e terrazza, e cinque piscine.

Ampio il programma di intrattenimento per adulti e bambini, con spettacoli dal vivo, discoteca, il club RiuLand e lo Splash Water World. La struttura può anche ospitare clientela business, cui offre cinque sale ideate per ospitare eventi e riunioni Mice.