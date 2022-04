Gruppo Falkensteiner: ambiziosi piani di sviluppo in tutta Europa

Sessantacinquesimo giro di boa per il Gruppo Falkensteiner Michaeler Tourism, che ha presentato a Milano gli ambiziosi progetti di sviluppo per il futuro.

Erich Falkensteiner, titolare e presidente e Otmar Michaeler, cotitolare e ceo, hanno sottolineato che, sebbene il prodotto Hotels & Residences sia quello sicuramente più conosciuto al momento sul mercato italiano, non è l’unico in quanto il Gruppo annovera diverse business unit, attive sul fronte dei family resort, del camping nella sua accezione più glam, del real estate.



In un anno così importante per l’azienda, l’attenzione è sicuramente orientata al mercato italiano, da sempre territorio importante e che in futuro acquisirà maggior peso, ma forte è anche la volontà di rendere quanto più familiare e distinta la brand identity di Fmtg e delle sue business unit. “Nel 1957 costruire una pensione su un piccolo lago è stato davvero visionario - racconta Erich Falkensteiner ;- a quel tempo, nessuno ci avrebbe pensato. Gli affari si facevano sulle grandi strade. Ma i nostri genitori hanno consapevolmente deciso di accettare la sfida. Da qui siamo partiti e grazie all’incontro con Otmar, adesso siamo il grande Gruppo che vi presentiamo oggi”.



Italia al centro

Negli ultimi anni l’Italia è stata uno dei mercati su cui Falkensteiner Hotels & Residences ha investito di più. In questo senso importante è stato il lavoro di ristrutturazione del Falkensteiner Family Resort Lido a Casteldarne, aperto nuovamente lo scorso 26 novembre. Interessato da ampi lavori di ristrutturazione anche il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo, 5 stelle Premium Collection che ha riaperto i battenti agli ospiti con un concept nuovo e tanti importanti cambiamenti che riguardano i servizi offerti ai propri clienti, tra cui spicca l’ampliamento della Spa.



Dopo i successi del Falkensteiner Hotel Kronplatz, del Falkensteiner Family Resort Lido e della rinascita del Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo, il brand ha in serbo ulteriori novità ed aperture, prima fra tutte quella di Praga dove a maggio riapre portato a 5 stelle il Falkensteiner Hotel Prague. Sguardo focalizzato sulla zona di Zara in Croazia che diventerà grazie al Falkensteiner Resort Punta Skala il vero e proprio fiore all’occhiello dell’offerta marina di Falkensteiner e che nell’arco di qualche anno comprenderà diverse strutture al suo interno.



Le novità in arrivo

Arriverà nel 2023 nella medesima zona il Falkensteiner Punta Skala Villas, location esclusiva per soggiorni di alto profilo affacciati sul mare.



Guardando il territorio italiano, i prossimi anni si preannunciano ricchi di importanti ingressi: nel 2024 in pipeline l’inaugurazione del Falkensteiner Hotel Licata che porterà per la prima volta sull’isola il brand. Una struttura 5 stelle Premium Collection da 160 camere i cui interni avranno la firma Vudafieri Saverino Partners. Anche Bolzano vedrà nel medesimo anno l’apertura di una struttura, il Falkensteiner Hotel Bozen 4 stelle superior di 113 camere nella città trentina. In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina, aprirà nel 2025 il nuovo Falkensteiner Family Hotel Cortina D’Ampezzo, hotel 5 stelle Premium Collection che vanterà 110 camere, sarà dedicato a coppie e famiglie e avrà accesso diretto agli impianti. Una citazione a parte merita il futuro Falkensteiner Hotel Montafon, struttura 5 stelle Premium Collection da 123 camere in Austria che inaugurerà al termine dell’anno e sarà la prima struttura completamente ecosostenibile del brand.