Fairfield by Marriott: 7 aperture in Giappone per il progetto ‘Michi-no-Eki’

Il panorama dell'hôtellerie nipponica si arricchisce con le 7 nuove aperture di Fairfield by Marriott pianificate per il 2022. A essere interessate nei prossimi mesi saranno le prefetture di Nara, Hokkaido, Hyogo e Okayama. Con queste novità, parte del progetto Fairfield by Marriott 'Michi-no-Eki', salirà a 21 il numero di hotel del brand in tutto il Paese.

Si tratta di strutture situate in prossimità di luoghi di ristoro noti appunto come Michi-no-Eki, collocati nelle vicinanze di parchi nazionali e siti Unesco.



Come riporta travelmole.com, l'azienda, per bocca di Masahiro Taguchi, project director di Fairfield by Marriott’s Michi-no-Eki, si è dichiarata entusiasta di espandere la propria offerta nel Nord e nel Sud del Giappone, offrendo ai viaggiatori un accesso alle mete più remote della destinazione.



Gaia Guarino