Usa, il Trump Hotel di Washington Dc diventerà un Waldorf Astoria

Il Trump International Hotel Washington, DC diventerà un Waldorf Astoria. Il Governo statunitense ha dato il via libera alla cessione da parte della Trump Organization del contratto di leasing della struttura situata all’interno dell’Old Post Office al CGI Hospitality Opportunity Fund.

Secondo quanto si apprende da Travel Weekly, il fondo basato a Miami avrebbe deciso di far squadra con Hilton Worldwide Holdings per convertire la proprietà in un hotel Waldorf Astoria.



L’albergo opera dal 2016 e dispone complessivamente di 263 camere. La struttura è di proprietà della US General Services Administration (Gsa).



Il contratto di leasing inizialmente siglato da quest’ultima con la Trump Organization aveva durata 60 anni. L’accordo è stato riesaminato a causa di timori legali sorti dopo la vittoria presidenziale di Donald Trump.