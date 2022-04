Hotel in Sicilia e Sardegna: tutte le new entry dell'anno

"Il mondo dell'hospitality scommette sul futuro e sceglie il Sud per i suoi nuovi progetti, con Sicilia e Sardegna tra le regioni di punta soprattutto per quanto riguarda il settore dei resort. È il caso di HNH Hospitality, che ha scelto la Sicilia per il raddoppio del brand di lusso Almar. "Da tempo - racconta l'a.d. Luca Boccato - avevamo messo gli occhi su questa regione e di progetti ne abbiamo vagliati diversi". La scelta è caduta su Mazara del Vallo, dove a maggio aprirà il Giardino di Costanza Resort con tutte le 92 junior suite ristrutturate. "Il nostro intento - annuncia Boccato - è di tenere operativa la struttura da marzo a dicembre già a partire dal prossimo anno, dopo che sarà concluso il restyling della Spa di quasi 2mila mq, che inizierà a ottobre". (Prosegue sulla Digital edition)