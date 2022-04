"Avanti, nel segno degli investimenti: questo il progetto di Nicola Risatti (nella foto), presidente e amministratore delegato di Blu Hotels, che a TTG Italia svela il piano industriale della catena, a cominciare dall'ultima novità: l'acquisizione dell'hotel Acquaseria di Ponte di Legno. "Gestiamo il Blu Hotel Acquaseria dal 2013, praticamente dal suo secondo anno di vita, e nel corso degli anni abbiamo ottenuto risultati in costante aumento. Crediamo molto nelle potenzialità sia della struttura, sia della destinazione, ed è anche per questo motivo che programmeremo in futuro investimenti per migliorarne ulteriormente la struttura". (Prosegue sulla Digital edition di TTG)