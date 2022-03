Th Resorts dà il via alla stagione estiva, presentando tutta l’offerta dedicata sia al mare sia alla montagna. La proposta è raccolta nei nuovi cataloghi, in distribuzione nelle agenzie di viaggi e scaricabili sul sito web dell’operatore.

Target famiglie

“Th si posiziona sul mercato mettendo sul piatto un prodotto completo e trasversale sempre incentrato sul target famiglie, a cui sono rivolte le principali novità - afferma Stefano Maria Simei (nella foto), direttore commerciale e marketing di Th Resorts -. L’offerta è ricca e completa e abbraccia tante destinazioni; con il catalogo monografico Montagna estate abbiamo davvero un ventaglio di opzioni in grado di coprire quasi tutte le esigenze. I primi dati di vendita sono estremamente positivi, ma attendiamo la Pasqua per avere dei dati più significativi”.



Le novità

Tutte le 24 strutture di Th Resorts apriranno le porte a giugno per un’estate 2022 che sembra mostrare segnali positivi di ripresa delle vendite.

Tredici le strutture al mare, tutte situate lungo le coste e le isole del nostro Paese, a cui si aggiungono i tre villaggi in partnership con Touring Club Italia. A gestioni storiche come il Th Ortano Village & Residence totalmente rinnovato nelle camere hotel, si affianca quest’anno il Th Venus Sea Garden di Brucoli in Sicilia, che si aggiunge alle due strutture già presenti sull’isola come terzo hotel 4 stelle, situato in una baia tra il Golfo di Catania e la costa di Siracusa.



La montagna, dove Th è leader con una quota di mercato pari al 23% circa grazie alle mille700 camere in portfolio tra Valle d’Aosta, Trentino e Piemonte, è il luogo dove vivere una vacanza esperienziale grazie alla presenza dei ‘local mountain coach’ che assicurano la possibilità di progettare e personalizzare attività sia all’interno sia all’esterno delle strutture.



Focus sui servizi

Tante le novità di questa estate: in primis il rafforzamento delle attività e dei servizi per le famiglie con un forte incremento di contenuti e programmi di intrattenimento dedicati agli ospiti under 18, che si aggiungono alle offerte tariffarie. Per la prima volta sarà consentito portare con sé il proprio cane di piccola taglia, ai quali saranno dedicati spazi ad hoc e il nuovo servizio Th Doggy Club.

Dal punto di vista commerciale, Th ha deciso di offrire una forte garanzia sul prezzo attraverso la formula prezzo bloccato Th, che consente di congelare il costo del pacchetto volo più soggiorno mettendosi al riparo da possibili incrementi dovuti agli adeguamenti carburante. Infine, si propone un’importante offerta di esperienze territoriali ed escursioni.