CDSHotels: new entry in portfolio con il Marelive in provincia di Lecce

Altra new entry per il portfolio di CDSHotels, che vede l’ingresso del Marelive di Torre Sant’Andrea Meledugno, in provincia di Lecce. Un albergo di design 4 stelle posizionato a soli 900 metri dal mare.

“Questa operazione risponde appieno alla strategia promossa dal nostro gruppo volta ad ampliare e diversificare l’offerta di prodotto per intercettare le richieste della clientela e divenire punto di riferimento per le vacanze balneari in Puglia e nel sud Italia – commenta l’amministratore unico della catena Fioravante Totisco -. Da specialisti nel segmento villaggi per famiglie siamo nel tempo cresciuti nell’ambito hôtellerie, vantando ad oggi un portafoglio di 5 hotel - a 4 e 5 stelle - ubicati in alcuni dei punti mare più attrattivi della penisola, impreziosisti da un servizio attento e premuroso”.



La struttura è composta da un corpo centrale dove si concentrano le camere dell’hotel e da una serie di villette indipendenti con patio o giardino esterno.