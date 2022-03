Spagna: Palladium inaugura a Marbella l’Hard Rock Hotel

Aprirà il 1° luglio nella spagnola Marbella, in Costa del Sol, il nuovo Hard Rock Hotel che porta la firma di Palladium Hotel Group. La struttura nasce dal restyling dall’Andalucia Plaza Hotel - 383 camere riservate ai clienti di otre 16 anni - e viene descritta da Joanne Peters, senior business development manager di Palladium, come un albergo ideale per gruppi di amici “ad esempio per festeggiare addii al celibato, addii al nubilato oppure fare soggiorni all’insegna del golf. È un hotel piuttosto grande, a circa 500 metri dalla spiaggia, molto vicino al porto turistico di Puerto Banus e con diversi campi da golf nelle vicinanze".

La struttura, aggiunge TTG Media, avrà sei punti ristoro, una terrazza panoramica con una infinity pool, una spa e servizi benessere con una piscia interna riscaldata e una palestra.

Molto ampio lo spazio dedicato ai meeting e agli eventi, tanto da fare dell’hotel uno dei più grandi per questo segmento a Marbella.