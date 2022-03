Omnia Hotels e Blastness, accordo per la digitalizzazione

Ominia Hotels cambia il posizionamento nel mondo digitale grazie alla collaborazione avviata con Blastness. Il gruppo alberghiero romano ha infatti messo online il suo nuovo sito che permetterà anche la gestione delle tariffe e delle prenotazioni dirette.

“Proseguiamo nell’attività di sviluppo del nostro gruppo e abbiamo voluto Blastness al nostro fianco come partner tecnologico, una strategia che ci permette di essere al passo con i tempi e continuare nella nostra crescita” ha detto Francesco Lazzarini, ceo di Omnia Hotels.



Malgrado la complessità del periodo, Omnia Hotels, creata nel 2019, ha ampliato la sua presenza a Roma con 7 strutture dislocate nei diversi quartieri della città, 945 camere, 9 ristoranti e bar, spazi congressuali e per eventi, aree per il fitness e benessere.



La collaborazione tra il gruppo romano e Blastness ha l’obiettivo di supportare la crescita dell’ecommerce oltre a garantire piattaforme tecnologiche innovative, elaborare i dati e massimizzare i ricavi.