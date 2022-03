A New York riapre l’Hotel Chelsea, la casa degli artisti cult della Grande Mela

Dopo vari annunci e smentite ora sembra la volta buona e un pezzo di storia di New York si riaffaccerà sulla scena. Riaprirà infatti parzialmente (solo due piani, il resto è ancora in ristrutturazione) il mitico Hotel Chelsea, la ‘casa’ di numerosi artisti che hanno fatto la storia, da Andy Wharol a Janis Joplin, da Jack Kerouac a Leonard Cohen, ormai chiuso da 11 anni.

Una prima tappa prima della completa riapertura delle 155 camere, prevista più avanti nel corso dell’estate, dopo una lunga trasformazione del complesso di 12 piani in un luxury boutique hotel a cui si aggiungono anche alcuni appartamenti. La struttura venne acquisita nel 2016 per 250 milioni di dollari.



Nella lunga storia dell’albergo, scrive il New York Post, non ci sono solamente i nomi eccellenti della pop art o della beat generation. In passato tra le sue mura lo scrittore Arthur C. Clarke scrisse ‘2001, Odissea nello spazio’, fu preso a dimora da miti del jazz come Chet Baker e Chick Corea e da qui iniziò anche l’avventura di Madonna. Ma fu la scena anche di tragedie eccellenti, come la morte della fidanzata del leader dei Sex Pistols Sid Vicious, Nancy Spungen.