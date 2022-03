Nh Collection approda in Thailandia, a Chiang Mai il primo hotel

Avverrà nel 2023 a Chiang Mai il debutto in Thailandia di Nh Collection, il brand upper scale di Nh Hotel Group. Si tratta dell’NH Collection Chiang Mai Ping River, situato lungo le pittoresche rive del fiume Mae Ping, sarà il primo hotel NH Collection in Asia Pacifica.

"L'arrivo di NH Collection in Thailandia rafforza la strategia di NH Hotel Group nell’affermarsi al di fuori dei mercati tradizionali in cui opera, come l'Europa e l'America – spiega il ceo Ramón Aragonés -. Siamo orgogliosi di continuare a crescere in nuove destinazioni come l'Asia e ci riempie di soddisfazione che i nostri brand siano valutati così positivamente dal nostro azionista di maggioranza, Minor International, per accrescere il successo in quei mercati".



Dotato di 79 camere e suite, alcune con piscina privata, il nuovo NH Collection ospiterà anche una piscina all'aperto, un’area polivalente composta da ristorante, caffetteria, spazio espositivo, bar e un centro fitness.