Google lancia nuovi strumenti dedicati agli hotel

Tornato l’interesse per i viaggi, le aziende hanno bisogno di modi semplici per entrare in contatto con i potenziali clienti. Per questo Google oggi annuncia una serie di nuovi strumenti per aiutare gli albergatori ad aumentare ospiti e prenotazioni.

Fra le novità messe in campo da Big G per gli hotel, spiccano i link gratuiti per la prenotazione di hotel annunciati l'anno scorso, che verranno ora visualizzati nella pagina dei risultati di Ricerca e su Google Maps, aiutando le aziende partner ad estendere la loro portata e offrendo ai consumatori maggiori possibilità di scelta.



Il nuovo strumento di Report in Hotel Center ora mostra ai partner quante persone hanno cliccato sui loro link di prenotazione gratuita. Nelle prossime settimane Google includerà nel Report altri insight, come le impression sui link di prenotazione gratuiti e il valore della prenotazione.



Fra poco inoltre gli albergatori potranno condividere le proprie tariffe e disponibilità su Google. A partire dal prossimo mese, infatti, gli hotel che soddisfano i requisiti di idoneità potranno inserire autonomamente le proprie tariffe tramite il profilo dell'attività di Google, in modo da attivare i link gratuiti per la prenotazione di hotel.