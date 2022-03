Renaia, Adg e Mipaaf: patto per la formazione nell’enogastronomia

La Rete nazionale degli Istituti alberghieri, insieme con il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e l’Associazione italiana Ambasciatori del gusto, ha avviato una collaborazione per offrire, ai giovani studenti del settore agroalimentare ed enogastronomico, nuove prospettive formative e promuovere le eccellenze del patrimonio enogastronomico in chiave innovativa e sostenibile.

Come riporta Hotlemag. il protocollo d’intesa sottoscritto dalle tre parti ha, inoltre, la volontà di stimolare una maggiore integrazione tra scuola e mondo del lavoro, realizzare attività di orientamento per i giovani in relazione alle prospettive occupazionali, sviluppare ulteriori percorsi educativi, integrando le attività già in essere e rafforzare la tutela e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari italiani, promuovendo il legame tra il mondo della cucina professionale e il comparto agricolo, alimentare e ittico.



Tra le iniziative promosse, la realizzazione di un calendario di didattica digitale che prevede, però, quattro lezioni in presenza (a Udine Milano, Napoli e Altamura), trasmesse in streaming su scala nazionale.

“Questo accordo – ha commentato Luigi Valentini, presidente di Re.Na.I.A. -, frutto del lavoro dell’Associazione italiana Ambasciatori del gusto, rappresenta un grande stimolo per tutti i ragazzi che studiano nei nostri Istituti. Per crescere bene abbiamo bisogno del sostegno delle Istituzioni”.



Prende così avvio la seconda edizione delle Adg Digital Weeks, che si protrarrà sino a giugno 2022: il calendario prevede 13 lezioni digitali e fisiche, fruibili gratuitamente previa iscrizione sul sito ambasciatoridelgusto.it; quattro appuntamenti si svolgeranno in presenza, in collegamento via zoom con il resto d’Italia da quattro istituti alberghieri diversi (a Udine, Roma, Milano e Altamura).



“Con questo protocollo entra nel vivo il percorso di collaborazione con il mondo della ristorazione – ha sottolinea il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli -. Accrescere e perfezionare le competenze dei giovani e rafforzare le opportunità di inserimento nel mercato del lavoro rappresenta una sfida fondamentale per il futuro del nostro Paese”.