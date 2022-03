Istituti tecnici: accordo tra Federalberghi e Rete Its Turismo

Federalberghi e la Rete Its Turismo hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per promuovere un rapporto organico tra gli istituti tecnici superiori e il sistema delle imprese turistico-ricettive. Finalità principale, come riporta Hotelmag, è favorire l’interscambio sul territorio tra mondo della formazione e del lavoro attraverso la creazione di reti funzionali tra gli Its e le filiere produttive, anche attraverso le associazioni locali di Federalberghi.

Gli obiettivi dell’accordo si articolano su diversi punti: orientare e agevolare le scelte professionali dei giovani attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro, anche attraverso apposite iniziative di orientamento e familiarizzazione svolte negli Its ad opera delle strutture territoriali aderenti; ridurre le distanze tra formazione ed esigenze del mondo imprenditoriale attraverso la progettazione e la realizzazione di esperienze di tirocinio o apprendistato di primo o terzo livello, come previsto nel piano dell’offerta formativa degli Its; definire la partecipazione di Federalberghi e degli albergatori ad attività di docenza in qualità di esperti del mondo del lavoro per le attività didattiche; contribuire al placement degli studenti che intendono fruire di esperienze di lavoro in strutture turistiche associate anche attraverso la rete degli enti bilaterali del turismo; svolgere un’azione di valorizzazione dei risultati della ricerca, di trasferimento di conoscenze, di diffusione dell’innovazione; implementare programmi di studio diretti all’acquisizione di particolari competenze e professionalità specifiche; implementare programmi di formazione e aggiornamento professionale; realizzare progetti di studio e ricerca sulle questioni connesse alle conoscenze per accedere al mondo del lavoro all’interno di aziende del turismo e dell’ospitalità; definire e realizzare progetti di innovazione, tecnologica e digitale, e di sperimentazione.



Le associazioni interessate a iniziare o consolidare i rapporti con gli Istituti tecnici superiori possono proporre la stipula di un analogo accordo di collaborazione su base territoriale, segnalando la sottoscrizione dell’intesa alla Federazione.