L'aereo diventa un b&b: ecco l'ultima frontiera del turismo fra lusso e natura

Il turismo si muove verso nuove sperimentazioni. L’ultima è quella che riguarda il nuovo b&b realizzato su un Fokker 27 del 1968, ristrutturato per ospitare quattro posti letto nel parco fluviale dell’area di Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo.

Come riportato da L'Eco di Bergamo infatti, la struttura appena inaugurata si chiama ‘Natur Air Suite’ ed è una suite ricavata all’interno di un aereo postale francese. Quattro posti letto e tutte le comodità di un hotel per “Un’iniziativa davvero geniale - sottolinea l’assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda Lara Magoni - nata grazie all’intuito di Gianpiero Bianchi", titolare di Naturooms, la società che ha realizzato l’originale struttura.

"Una struttura che valorizzerà il turismo esperienziale di un territorio, la Bergamasca, in grado di diventare attrattivo per quei visitatori che vorranno vivere un’esperienza inedita, originale e a contatto diretto con la natura".



Il Fokker, usato fino a poco tempo fa dalla compagnia aerea MiniLiner, poi fallita, è stato trasportato a pezzi dall’aeroporto di Orio al Serio e rimontato nel luglio 2021 in mezzo al prato comunale di via XXIV Maggio, dove è stato allestito per ospitare il b&b. NatuRooms nasce dall’idea di creare un circuito di location extralberghiere esclusive, dove vivere esperienze uniche a contatto con la natura, alla scoperta del territorio, delle sue tradizioni e delle sue peculiarità.



“Altre strutture si trovano sempre in provincia di Bergamo: Piazza Brembana, Sant’Omobono Terme, Capriate San Gervasio e Piazzatorre. A breve ci saranno altre novità”, ha commentato Gianpiero Bianchi.