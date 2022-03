Riforma delle concessioni balneari: i timori di Federalberghi

Federalberghi ha tenuto, alla Commissione 10a del Senato, un’Audizione sul disegno di legge per la concorrenza e il mercato, focalizzando l’attenzione sull’emendamento presentato dal Governo, che introduce gli articoli 2 bis e 2 ter, concernenti le concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali.

“Il tema è di grandissima importanza per il futuro del sistema di offerta turistica italiano ed è per noi fonte di grande preoccupazione – ha sottolineato il direttore generale di Federalberghi, Alessandro Nucara, nel suo intervento -. Basti considerare che le località marittime e lacuali, in cui operano la gran parte delle concessioni di cui parliamo, ospitano quasi il 43% dei flussi turistici indirizzati agli esercizi ricettivi italiani. La concessione demaniale è parte integrante, essenziale e determinante dell’offerta erogata da molte imprese turistico ricettive italiane che utilizzano le aree demaniali nell’ambito di un... (continua su HotelMag)