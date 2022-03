Terza struttura italiana per il Gruppo Numa: apre a Roma il Vici Hotel

Dopo Firenze e Milano il gruppo tedesco Numa approda anche a Roma con il Numa Vici Hotel. Una formula di ospitalità ibrida, che propone camere singole o altre con cucina attrezzata disponibili anche per soggiorni più lunghi di una semplice vacanza.

“Con Numa Vici i viaggiatori possono trovare una casa temporanea in una posizione privilegiata - afferma Gabriele Coen, Director Real Estate Expansion di Numa Italia -. Per i proprietari di immobili, per il mondo real estate e per gli investitori, il modello ibrido di Numa, permettendo uno switch facile e flessibile tra soggiorni brevi e medi, esercita un grande potere di attrazione, a basso rischio. Siamo alla ricerca di nuove proprietà in posizioni privilegiate”.

Una struttura digitalizzata

La struttura romana ha 16 camere ed è in pieno centro, vicina a Piazza Venezia e alla Fontana di Trevi. La sua peculiarità è di essere digitalizzata, con chech-in e check-out flessibili ed effettuabili tramite smartphone e un team internazionale di assistenza per gli ospiti operativo 24 ore su 24.



Spazi di lavoro con connessione internet veloci e cucine completamente attrezzate consentono di lavorare facilmente nella struttura, che si rivolge ai target dei viaggiatori d’affari e dei nomadi digitali.