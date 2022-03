Case vacanze, la startup tedesca Bookiply apre due uffici in Puglia e Sicilia

Bookiply sceglie il Sud Italia. La startup tedesca specializzata in case vacanze apre oggi due uffici a Bari e a Catania.

L’operazione è parte di un percorso di espansione sul mercato italiano messo a punto dal Gruppo Holidu, proprietario della giovane azienda.



A gestire i due uffici saranno: Adriano Loviglio, in qualità di Area Lead Puglia, e Luciana D’Imprima, in qualità di Area Lead Sicilia.



“Bookiply offre una soluzione 'tutto incluso' per i proprietari di case vacanza e ha già visto la Sardegna diventare uno dei mercati leader in Europa - spiega l’azienda in una nota -. I nuovi uffici in Puglia e Sicilia, tra le destinazioni di viaggio più richieste al mondo, sono una componente chiave nei piani di espansione”.