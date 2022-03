Accordo fra Federalberghi e Faita Federcamping, alleanza strategica per le imprese

Protocollo d’intesa fra Federalberghi e Faita Federcamping per realizzare una migliore tutela delle imprese e ampliare la gamma dei servizi di assistenza e consulenza offerti ai soci.

Le due federazioni consolidano un rapporto storico di collaborazione, con l’obiettivo di realizzare progetti speciali, con un’attenzione particolare alla diffusione di buone prassi in materia di accessibilità, sostenibilità e digitalizzazione. L’accordo prevede inoltre iniziative per la formazione continua dei lavoratori e degli imprenditori e per il raccordo tra le imprese e il sistema dell’istruzione e formazione tecnica e professionale.



“Con questo nuovo accordo – sottolinea Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi - le imprese avranno a disposizione strumenti più efficaci ed incisivi per il rilancio dell’offerta. Inoltre, sarà possibile accrescere la qualità dei servizi forniti alla clientela, questo allo scopo di aiutare il comparto turistico a uscire da una fase di crisi profonda generata dagli effetti della pandemia”.



Il sistema ricettivo italiano produce ogni anno un valore aggiunto di oltre 27 miliardi di euro. Alberghi e campeggi ne costituiscono la colonna portante, esprimendo il 69,2% della capacità ricettiva (3,6 milioni di posti letto su un totale di 5,2), in cui vengono ospitati ogni anno circa 350 milioni di pernottamenti (l’80% su un totale di 436,7 milioni) e trovano lavoro 375mila dipendenti.



“Si parte dalle necessità primarie degli imprenditori per un rilancio effettivo e rapido del turismo italiano il cui fulcro è nell’ospitalità e le cui imprese hanno diritto ad una interlocuzione attenta e specifica” conclude Alberto Granzotto, presidente di Faita – Federcamping.