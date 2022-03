Gli hotel Virgin in Europa: la catena di Sir Branson approda nel Vecchio Continente

Parte dalla Scozia la conquista dell’Europa da parte della catena alberghiera di Virgin, il colosso creato da Sir Richard Branson.

Per ora gli alberghi Virgin, nati nel 2010, presidiano il mercato degli Stati Uniti. Ma i piani vedono l’apertura di due hotel in Europa, entrambi appunti in Scozia.



Come riporta repubblica.it, le due aperture saranno a Edimburgo e Glasgow. Ma l’espansione continuerà anche negli Usa: oltre ai 5 alberghi già attivi (al primo hotel di Chicago si sono unite le operazioni compiute a Dallas, Las Vegas, Nashville e New Orleans) sono previste due new entry la prossima estate a New York e nel 2025 a Miami.



Per quanto riguarda l’Europa, l’hotel di Edimburgo conterà 225 camere oltre a un Commons Club, uno spazio dedicato al lavoro o al relax durante il giorno. L’inaugurazione arriverà in primavera e sarà seguita da quella di Glasgow, con 242 camere più spazi per incontri ed eventi.