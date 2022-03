di Gaia Guarino

Semaforo verde per la prima edizione di Giovani Talenti Dell'Ospitalità (Gto) Conference 2022, evento che si svolgerà a Catania presso il Grand Hotel Villa Itria.

L'evento è in programma per venerdì 8 aprile. L'idea nasce guardando alle nuove generazioni che si affacciano al mondo del turismo, con lo scopo di creare una connessione tra i giovani e il comparto dell'ospitalità attraverso un mix di masterclass e tavole rotonde, in aggiunta a importanti momenti di confronto con esperti del settore.



In occasione di questa conferenza si riuniranno alcuni volti noti della travel industry e fondamentale sarà il loro ruolo per parlare di hospitality in modo innovativo e guardare insieme allo sviluppo dell'hôtellerie. Tra i manager ospiti anche Antonio Barreca, direttore generale di Federturismo Confindustria.



"Noi giovani siamo stati abituati ad ascoltare la voce dei nostri leader, ma questa volta saremo noi a dare loro l'opportunità di ascoltare e guardare il mondo attraverso i nostri occhi", dichiara Kledis Brahimi (nella foto), fondatore e ideatore del progetto.

"I giovani possono portare prospettive diverse ma soprattutto possono sfruttare il potenziale di un mondo sempre più iperconnesso e l'ascolto da parte di istituzioni e persone influenti può creare un mindset che spinga menti fresche e innovative ad assumere ruoli guida".