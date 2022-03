La nuova classificazione per le strutture ricettive campane riceve il plauso di Costanzo Iaccarino (nella foto), presidente di Federalberghi Campania.

“Siamo particolarmente soddisfatti per il provvedimento con cui la Regione ha aggiornato i criteri di classificazione delle strutture turistiche” commenta il presidente in merito alla delibera con cui la giunta di Palazzo Santa Lucia ha modificato la classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta.

“Il testo pone fine a un’attesa che per il comparti turistico durava da 40 anni e, soprattutto, accoglie le istanze degli operatori del settore nella prospettiva di un’accoglienza sempre più innovativa e sostenibile”.



La delibera fissa nuovi parametri sulla qualità delle aziende ricettive in ottica internazionale: previsti la sostituzione di servizi ormai in disuso come il fax e un sistema di premialità per le costruzioni 'green' basato sulla valorizzazione delle strutture in possesso, per esempio, di tecnologie a led, pannelli fotovoltaici e certificazioni ambientali specifiche.



“Le misure appena varate dalla Regione contribuiscono a qualificare ulteriormente l’offerta turistica della Campania, terra caratterizzata da un’antica cultura dell’ospitalità e segnano il successo di un metodo di lavoro basato sul confronto tra istituzioni pubbliche e associazioni di categoria”.