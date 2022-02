Grecia, Portogallo, Croazia e Polonia le aperture di Marriott in Europa nel 2022

Marriott potenzia la sua presenza in Europa con una serie di nuove aperture in diversi Paesi nel corso del 2022.

Nel primo trimestre dell’anno approda ad Atene il Moxy Athens City, con un design ispirato al mito dell’eterna giovinezza. Con 200 camere, il nuovo Moxy si trova a pochi passi da Piazza Syntagma e da via Ermou, dove si trovano negozi, ristoranti e bar.



Sempre in Grecia, nel secondo trimestre arriverà il W Costa Navarino, un W Escape che disporrà di 246 camere, suite e ville, molte delle quali con piscine private con vista. L’hotel offrirà anche campi da tennis, un centro per gli sport acquatici, quattro campi da golf e una serie di opzioni di attività all’aperto tra cui ciclismo, trekking, arrampicata e vela.



Ancora Grecia per il Cosme, a Luxury Collection Resort, che aprirà sull’isola di Paros. Il debutto è previsto poco prima della stagione estiva nei pressi del villaggio di Naoussa. Il resort avrà un beach club privato e si proporrà come un ambiente vivace e cosmopolita per i globetrotter. Il design natural-chic fonde elementi di stile provenienti da tutto il mondo per le 40 suite dall’estetica vivace.



Ci si sposta in Portogallo per il W Algarve, che aprirà sempre nel secondo trimestre. Segna il debutto dell’omonimo brand in Portogallo e incarna l'interpretazione giocosa dell'esperienza tradizionale di resort. Fronte mare, il resort ospita 134 camere e suite, 6 bar e ristoranti tra cui Sea Sky, con vista sulla baia di Armação de Pera, e il ristorante italiano Papermoon, in omaggio allo storico locale milanese di via Bagutta. Come in ogni W Hotel, gli ospiti hanno a disposizione l'Away Spa, la palestra Fit e il Wet Deck a bordo piscina.



Un AC Hotel by Marriott aprirà a Spalato, in Croazia nel secondo trimestre e sarà l’edificio più alto dell’intero Paese. Il grattacielo dispone di 214 camere con vista mare.



Verso Est, prima dell’estate aprirà il Paragraph Freedom Square, a Luxury Collection Hotel, a Tbilisi in Georgia, con 220 camere. Sarà il debutto di The Luxury Collection nel Paese.



Nel terzo trimestre è invece prevista l’apertura di 12|14 Stradom House, Autograph Collection, a Cracovia in Polonia, ospitato in un edificio del XIV secolo, ricco di storia. L'hotel, con 125 camere, è un paradiso botanico: al suo interno si trovano un giardino segreto e un fioraio.