Marriott sbarca a Londra con il St. Regis London

Anche Londra avrà il suo St. Regis. A seguito dell’accordo di gestione siglato da Marriott International, Inc. con Cola Holdings e The Westbury Hotel Limited, nel 2023 il St. Regis London dovrebbe iniziare la propria di attività di accoglienza.

L’hotel, sito a Mayfair, prenderà il posto di una proprietà preesistente, l’ex hotel The Westbury Mayfair che, a seguito di un investimento di 90 milioni di sterline, sarà riqualificato e trasformato.



A disposizione della clientela, oltre a 196 camere e suites, un ristorante esclusivo, uno speakeasy jazz bar, un centro fitness e una spa. “Londra è un mercato molto ricercato dai viaggiatori di lusso e questa firma storica sottolinea il nostro impegno a far crescere il portfolio di Marriott International in destinazioni strategiche”, ha dichiarato Paul Thomas, vice presidente, International Hotel Development, Marriott International.



Livia Fabietti