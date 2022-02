Garibaldi Hotels: recruiting in nove tappe per 120 figure professionali

Sono 120 le figure professionali ricercate da Garibaldi Hotels per le dieci strutture ricettive oltre che per la sede aziendale di Ostuni. Il recruiting avverrà attraverso nove giornate di selezione con la formula degli open day che si terranno tra il 4 marzo e il 2 aprile in diverse realtà alberghiere che fanno capo alla società.

“Ci stiamo preparando per affrontare la nuova stagione estiva sperando di dare vita a una nuova normalità con la riapertura anche dei paesi esteri – sottolinea l’amministratore delegato Egidio Ventimiglia -. Desideriamo attrarre i migliori talenti, selezionare e formare professionisti preparati ma anche appassionati che possano, con le loro competenze e soft skills, rappresentare un valore aggiunto per la nostra realtà e contribuire alla nostra crescita”.



I profili più richiesti riguardano principalmente le aree food&beverage, ristorazione e accoglienza con diverse mansioni. “Per tutti i profili si richiede esperienza pregressa nel ruolo – spiega l’azienda in una nota -, conoscenza della lingua inglese e possibilmente di una seconda lingua straniera, flessibilità e predisposizione al lavoro in team. La ricerca è aperta, inoltre, a laureati e diplomati interessati a tirocini formativi per il booking e l’amministrazione. Per accedere alle giornate di recruiting è necessario mandare la propria candidatura e prenotarsi: recruiting2022@garibaldihotels.it.