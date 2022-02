Sviluppo 23 firma ‘La Gemma’, nuovo 5 stelle nel cuore di Firenze

Il centro di Firenze si prepara a ospitare un nuovo hotel di lusso, proprio dove si trovava il grande magazzino Zara.

La notizia, pubblicata sul Corriere della Sera, segnala come la struttura a a 5 stelle troverà posto in via Calimala e fra i suoi plus avrà a disposizione uno chef stellato, suite e una spa nel piano interrato dotata di sauna, hammam, sale per massaggi e piscina.

L’operazione è stata guidata da Sviluppo 23, agenzia di broker fondata nel 2001 dall’imprenditore fiorentino Luca Cecchi e oggi gestita dai suoi figli.



‘La Gemma’, questo il nome scelto per la struttura ricettiva, occuperà parte del palazzo di proprietà del gruppo Monge dove fino a un anno e mezzo fa c’era il grande magazzino Zara.

Quarantacinque stanze che riprendono i colori del Duomo e le architetture fiorentine, un bistrot e un ristorante, il ‘Luca’s’, con cucina a vista. A gestire la nuova struttura ricettiva sarà un pool di imprenditori italiani individuati da Sviluppo 23 che si è occupata, insieme a Postology di tutto il progetto.



“Nella disdetta di Zara abbiamo visto un’opportunità - raccontano gli sviluppatori Andrea e Ginevra Cecchi -. La Gemma si rivolgerà ai millennials che vogliono fare esperienze a cinque stelle non nei canonici alberghi di lusso. E i prezzi saranno concorrenziali. La nostra non è una semplice agenzia immobiliare”.



Sviluppo 23 ha trovato anche le due aziende che occuperanno il piano terra (mentre l’hotel si svilupperà in verticale, dal primo al quinto piano) alle quali consegnerà i negozi allestiti. Si tratta di Marciano Guess e di Foot Locker, che ha deciso di ampliare i suoi store a Firenze.