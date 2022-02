Musica d’ambiente in hotel: prorogati i termini per il rinnovo degli abbonamenti Siae

La Siae, accogliendo le richieste di Federalberghi, ha prorogato al 22 aprile 2022 il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali per la musica d’ambiente.

Inoltre, per il settore ricettivo alberghiero ed extra alberghiero sono state confermate le modalità di calcolo del diritto d’autore per le strutture con attività annuale che hanno sospeso totalmente l’attività per un determinato periodo dell’anno. In questi casi – come precisa Siae -, in presenza di una comunicazione inviata all’amministrazione comunale di riferimento, da cui emerga la sospensione totale dell’attività, l’abbonamento sarà calcolato avendo a riferimento i mesi dalla riapertura sino alla fine dell’anno solare... (continua su HotelMag)