Federalberghi Sardegna: “Si vede la ripresa, ma senza voli perdiamo turisti”

L’interesse dei turisti, anche di quelli stranieri, sulla Sardegna è finalmente tornato alto. Ma il nodo della continuità territoriale continua a tenere con il fiato sospeso gli operatori dell’Isola. È questa la fotografia scattata dal presidente regionale di Federalberghi, Paolo Manca, a poche settimane dalle vacanze pasquali. “Al momento – dice – segnali incoraggianti arrivano dal turismo domestico, con numeri vicini al pre-Covid a partire da giugno, e il ritorno degli stranieri, soprattutto mitteleuropei e inglesi, da settembre”.

Le incertezze riguardano, però, la primavera, con soltanto il 20% delle strutture operative a Pasqua. "Il 14 maggio – spiega il presidente di Federalberghi Sardegna – scadrà il bando per i voli in continuità territoriale da Linate e Fiumicino, e, a meno di 90 giorni dalla deadline, non sappiamo ancora chi subentrerà nelle operazioni