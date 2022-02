Federalberghi Garda Veneto, attivato un servizio di patronato per i soci

Federalberghi Garda Veneto ha attivato un servizio di patronato per i soci, in collaborazione con 50&PiùENASCO (Istituto di Patronato e di Assistenza Sociale).

I soci potranno affidarsi al patronato per servizi quali pratiche pensionistiche, analisi delle posizioni contributive, verifica diritto a pensione, proiezione importo pensionistico, riscatti laurea e/o per contribuzione omessa, ricongiunzioni di contributi, dimissioni telematiche, dichiarazione di immediata disponibilità, riconoscimento infortuni sul lavoro, valutazione di postumi invalidanti, tutela medico-legale, indennità di disoccupazione, prestazioni ad invalidi civili, assegno al nucleo familiare, indennità di maternità.



“In questo periodo di difficoltà per le imprese turistiche, la nostra associazione sta portando avanti, rinnovandoli e ampliandoli, tutti i servizi atti a facilitare gli impegni degli associati e dei loro collaboratori – spiega in una nota Ivan De Beni, presidente Federalberghi Garda Veneto -. Del pacchetto servizi del patronato va sicuramente evidenziato il supporto per il nuovo assegno unico universale: un altro tassello che ci mostra pronti, operativi e con la soluzione immediata, rispetto ai cambiamenti normativi.”