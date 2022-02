Four Seasons raddoppia in Australia: dopo Sidney arriva Melbourne

Grazie alla partnership con Beulah, il Four Seasons Hotels and Resorts gestirà una nuova lussuosa struttura a Melbourne inserita in un contenitore d'eccezione, il STH BNK By Beulah, capolavoro di architettura e design, una vera e propria mini-metropoli verticale che includerà diversi spazi ricreativi, commerciali e residenziali.

Il Four Seasons Hotel Melbourne sarà il secondo Four Seasons in Australia - dopo il Four Seasons Hotel Sydney - e offrirà agli ospiti 210 camere, un'area benessere, un ristorante, un bar sul tetto, una Sky Lobby situata al 63° piano oltre a diversi spazi per eventi. I lavori dovrebbero iniziare alla fine del 2022 e saranno necessari circa cinque anni per essere completati. L. F.