Lo sviluppo italiano di Meininger Hotels, new entry Venezia

Meininger Hotels cresce in Italia. Dopo Milano e Roma la new entry è a Venezia Mestre, dove il gruppo ha firmato un contratto per la gestione di un ex ostello da 434 letti suddivisi in 112 camere, tra cui stanze doppie e altre a sei letti che possono essere utilizzate privatamente da famiglie e gruppi, oppure condivise tra ospiti che viaggiano da soli.

L’apertura della struttura è prevista nella seconda metà di quest’anno, dopo piccole modifiche. “La new entry - spiega Ajit Menon, ceo di Meininger Hotels - risponde ai nostri elevati standard di qualità. L'edificio è in ottime condizioni. Stiamo mantenendo la maggior parte degli arredi nelle camere e nelle aree pubbliche, rinnovando il concept con il nostro inconfondibile stile”.



Target trasversali di clientela

L’obiettivo è di attrarre target trasversali di clientela: non solo viaggiatori di gruppo, ma anche nuclei famigliari e viaggiatori d’affari "migliorando il nostro mix di ospiti. Anche le famiglie e i business traveler si sentiranno certamente a casa qui” sostiene il ceo. Come negli altri hotel Meininger, anche la location di Venezia sarà dotata di cucina per gli ospiti, area giochi, lavatrice e asciugatrice, oltre che di un bar e di ampie aree comuni. Dalla stazione ferroviaria di Venezia-Mestre, a pochi passi dall'hotel, gli ospiti potranno raggiungere in dieci minuti di autobus e treno Venezia.