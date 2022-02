Superbonus turismo, da oggi le istruzioni per le imprese

Sono disponibili da oggi sul sito Invitalia le istruzioni per l’accesso al Superbonus turismo. Le imprese dovranno però farne domanda e inviarla solo a partire dal 28 febbraio e avranno a disposizione 30 giorni per procedere all’apertura del canale per la presentazione delle richieste.

Tra i requisiti obbligatori l’iscrizione al registro delle imprese e l’essere in regola con la fiscalità. Come sottolinea Skytg24, inoltre, le imprese potranno richiedere un credito di imposta fino all’80% delle spese per interventi realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, e per quelli iniziati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, se i relativi costi sono stati sostenuti dal 7 novembre 2021.



Per le spese di progetto ma non coperte dalle agevolazioni precedenti, è possibile usufruire di finanziamenti a fondo agevolato a patto che almeno il 50% dei costi sia dedicato a interventi di riqualificazione energetica.

Tra gli interventi coperti dal superbonus anche quelli per la riqualificazione antisismica, la manutenzione straordinaria e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Ma si potranno anche usare le agevolazioni per la digitalizzazione delle strutture, l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, la realizzazione di piscine termali e l’acquisto di attrezzature e apparecchiature.



https://tg24.sky.it/economia/2022/02/20/superbonus-turismo-domanda#10