Kempinski cresce in Medioriente, nuovo cinque stelle a Riyadh

Kempinski Hotels continua la sua marcia di espansione in Medioriente con la firma di un accordo di gestione per un nuovo hotel di lusso a Riyadh, capitale dell’Arabia Saudita.

Il cinque stelle Kempinsky Al Qesha Hotel, costruito ex novo, sarà ultimato nel giro di quattro anni e sorgerà nel cuore del quartiere degli affari Al Olaya, sulla famosa King Fahad Road, che ospita banche, ristoranti eleganti e boutique.

I servizi

Le camere e suite saranno 150, cui si aggiungeranno dieci appartamenti. Un intero piano dell'edificio di 35 piani sarà riservato a un'esclusiva spa per donne e uno a una spa per uomini; ci saranno anche due ristoranti e una terrazza con piscina.

"Nello sceicco Abdul Kareem Abdullah Al Qeshan abbiamo trovato un partner ideale - afferma Bernold Schroeder, capodirettore esecutivo del Gruppo Kempinski e presidente del cda Kempinski AG -. La capitale finanziaria del Paese rappresenta un passo importante nei nostri piani di crescita nel regno e prevediamo una crescente domanda di viaggi d'affari, nonché un aumento dei viaggi leisure di lusso, il tutto in linea con la Kingdom's Vision 2030, che prevede di attirare 100 milioni di visitatori all'anno entro il 2030”.



Nella foto: La firma dell'accordo tra Bernold Schroeder e lo Sceicco Abdul Kareem Abdullah Al Qeshan (copyright Kempinski Hotels)