Demanio, scendono in campo Federalberghi e Faita per gli hotel con spiaggia

Torna calda la questione dei balneari e delle concessioni demaniali. Ieri il ministro degli Affari Regionali Mariastella Gelmini ha riunito un tavolo di confronto con le Regioni, l'Anci e l'Upi sulla situazione.

Il tema è seguito da vicino anche da Federalberghi, perché interessa anche e soprattutto una fattispecie che in Italia è molto presente: quella degli hotel con spiaggia.



“Federalberghi, in coordinamento con Faita, ha chiesto che, nell’ambito del provvedimento che dovrà riordinare la disciplina della materia, venga riconosciuta una tutela particolare ai casi in cui la concessione demaniale è connessa ad altre attività, poste su suolo non demaniale, come frequentemente accade per le spiagge degli alberghi” dice l’associazione degli albergatori.



Il Governo dal canto suo assicura “l’impegno a trovare soluzioni adeguate per salvaguardare gli operatori del settore”.