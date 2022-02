Venezia: i 200 anni del Danieli tra film, love story e teste coronate

Eventi culturali, mostre fotografiche, un menù speciale creato dallo chef Alberto Fol, e poi ancora un costume di Carnevale a tema e tour guidati tra le meraviglie del palazzo. È ricco il calendario di appuntamenti previsti per celebrare i 200 anni di storia dell’Hotel Danieli, l’iconico albergo veneziano che si affaccia sul Bacino di San Marco e fu inaugurato nel 1822 dall’imprenditore friulano Giuseppe Dal Niel nel magnifico edificio gotico del 1471, Palazzo Dandolo.

Innumerevoli le personalità che hanno abitato le sue suite, dal Gran Duca di Prussia a Wagner, da Charlie Chaplin a Walt Disney a Eugenio Montale: “Tra i tanti – racconta a Repubblica il direttore Gianrico Esposito – anche Helmut Kohl per il G7 e la regina di Thailandia”.



Quanto costa dormire in un sogno

I tre edifici che compongono l’hotel e sono collegati da ponti esterni contano in tutto 204 camere, incluse le tredici suite sui due piani nobili con vista sulla laguna. La più prestigiosa è la Suite Reale, di 250 metri quadri, arredata con pezzi di antiquariato e impreziosita da un affresco di Jacopo Guarana, allievo di Giambattista Tiepolo. Il costo della camera da sogno, sempre molto richiesta, è di 13mila euro a notte, 5mila in più delle altre dodici che sono comunque tra le più rappresentative dell'hotel, tutte rese celebri dai film che si sono girati all'interno, da quelli di James Bond e ‘The Tourist’, fino a ‘Viaggi di nozze’ di Carlo Verdone.



Il Danieli ha fatto da palcoscenico anche a innumerevoli love story, tra cui colpi di fulmine famosi come quello del 1894 tra Gabriele D’Annunzio ed Eleonora Duse, descritto nel libro ‘Il fuoco’, oppure il più recente tra Aristotele Onassis e Maria Callas, che nel 1957 si conobbero proprio qui invitati entrambi da un'influencer ante litteram, la giornalista Elsa Maxwell.



"Perfino durante le guerre è rimasto aperto, ma con la pandemia abbiamo dovuto come tutti chiudere, per la prima volta - conclude Esposito -. Per fortuna sembra che ne stiamo uscendo e siamo contenti che per i 200 anni si inizi a respirare un'atmosfera di rinascita".