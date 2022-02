ODSweet, l’hotel di Milano a tema marshmallow e cioccolata

A Milano si può dormire...dolcemente. Nato da un'idea di Mauro Tiberti, patron della catena di negozi ODStore, l'ODSweet Hotel - 4 stelle - è una soluzione unica nel suo genere per un soggiorno 'unconventional' nel capoluogo lombardo.

A pochi passi dal Duomo, in via Mazzini, 2, le circa 40 camere di questo albergo (matrimoniali superior e suite) sono arredate a tema marshmallow e cioccolata. Un tripudio di colori e oggetti di design perfettamente instagrammabili da sperimentare in ogni angolo della struttura.



Come si legge su wired.it al secondo piano si trova il ristorante mentre sul rooftop si può bere un drink al The Dome. Qui è generalmente servita la colazione da gustare con vista sulla Madonnina. G. G.