Preferred Hotels & Resorts, 13 new entry per il 2022

Preferred Hotels & Resorts, che a oggi comprende oltre 700 proprietà in 80 Paesi del mondo, ha aggiunto 13 nuove strutture al proprio portfolio destinate ad arricchire l'offerta del gruppo per il 2022.

Si tratta di proposte molto diverse tra loro, da Miami Beach e dei veri e propri ritiri nelle aree lacustri della Georgia, avventure uniche per chi cerca un soggiorno autentico, di lusso e non convenzionale.



Come riporta travelpulse.com si spazia da location come il Fox Harb'r Resort in Canada a vibranti esperienze a Città del Messico presso l'Hs Hotsson Hotel Cdmx Condesa Sur.



E ancora ci si può innamorare del fascino di Parigi scegliendo l'Hotel Plaza Tour Eiffel o scoprire una delle nazioni più piccole al mondo dormendo al Park Piolets Mountain Hotel & Spa nel Principato di Andorra.



Nessuna new entry italiana è al momento presente nel gruppo delle nuove strutture. G. G.