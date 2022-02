Riu Hotels & Resorts riprende le attività in Marocco

È tempo di riprendere le attività in Marocco per Riu Hotels & Resorts. La catena alberghiera ha annunciato, infatti, la riapertura di due strutture il prossimo 7 febbraio, giorno in cui il Paese riaprirà ai voli internazionali.

Come si legge su Hosteltur, saranno il Riu Tikida Palmeraie (Marrakech) e il Riu Palace Tikida Agadir a riaprire nuovamente al pubblico dopo lo stop dovuto alla minaccia della variante Omicron.



Sulla base dell’andamento della domanda e dello scenario epidemiologico, il marchio valuterà le successive aperture.



Attualmente, nel Paese il marchio conta complessivamente sei indirizzi.