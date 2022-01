A letto con l'intelligenza artificiale al Park Hyatt New York

Un sonno ristoratore: questa la promessa dell'esclusiva One Bedroom Sleep Suite by Bryte recentemente lanciata da Park Hyatt New York.

A regalare notti di puro relax è The Restorative Bed di Bryte, un letto ‘intelligente’ guidato dall’AI che si adatta alla postura del proprio corpo ed è in grado di raggiungere la temperatura ideale durante le varie fasi del sonno consentendo così agli ospiti di addormentarsi più velocemente nonché a dormire più a lungo e più profondamente.



“Dato che la pandemia ha impattato sulla salute del sonno di così tante persone, siamo orgogliosi di poter offrire uno spazio rilassante che, oltre ad aiutare gli ospiti a dormire meglio, contribuisce anche a migliorare, in generale, la loro salute e il benessere”, ha dichiarato a Travel + Leisure Peter Roth, general manager del Park Hyatt New York. L. F.