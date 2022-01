Mettiamo di avere in tasca migliaia di euro da spendere per una sola, indimenticabile notte in un hotel da sogno. Dove andare? Chi non ha problemi di portafoglio e cerca suggerimenti, oppure anche solo per i più curiosi, che sui limitano a sognare una vacanza senza limiti di budget, la rivista statunitense Travel & Leisure ha stilato una lista degli hotel più costosi del mondo.

Elenco che inizia con le Maldive, e precisamente con il resort sull’atollo di Noonu, nell’isola di Medhufaru: 24 ville overwater con piscina privata e scivolo nell’oceano i cui prezzi partono, per una notte, da 5.400 euro.



Spostandoci in Africa, come riporta corriere.it, in Ruanda ad accogliere i big spender è l’One&Only Gorilla's Nest, un resort dal quale gli ospiti possono partire per fare trekking e vedere i gorilla di montagna che abitano queste foreste. Qui i prezzi per una suite di livello medio partono da 5.300 euro.



Restando in Africa, in Tanzania, con 2.900 euro a notte si può dormire in un campo tendato di lusso, l’One Nature Nyaruswiga Serengeti; non mancano un campo safari, lounge e bar, una piscina a sfioro e addirittura un ponte astronomico per osservare le stelle.



Tornando al mare, questa volta alle Fiji, troviamo il Kokomo Private Island Fiji, con 25 ville e residenze che possono ospitare fino a 40 persone e prezzi che partono da 4.850 euro a notte.



Di nuovo alle Maldive, troviamo il Kudadoo Maldives Private Island, che porta ai massimi livelli il concetto di all inclusive: nelle ville ci sono trattamenti spa illimitati, sport acquatici, escursioni e ovviamente i pasti. Il tutto al ‘modico’ costo di 4.760 euro a notte.



Ville sul granito

A proporre qualcosa di inedito è alle Seychelles il Six Senses Zil Pasyon, dove gli edifici sono costruiti sui massi di granito di un’isola privata collinare, Félicité. I prezzi per una villa (con una piscina a sfioro per ogni camera) partono da 2.800 euro.



Salendo in montagna, e precisamente ad Aspen, in Colorado, il St. Regis Residence Club conta 25 alloggi di lusso con due o tre camere da letto, cucina e camino. Se la voglia di cucinare è poca si può sempre optare per il Chefs Club dell'hotel, un ristorante con 20 piatti di 20 chef famosi, da Eric Ripert a Marcus Samuelsson. Il costo? 2.850 euro a notte per una villa.

La stella europea

Nell’elenco degli hotel più costosi c’è posto anche per una struttura europea: il Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, Four Seasons, uno dei gioielli della Costa Azzurra con la sua storia centenaria e un lungo elenco di ospiti vip che include nomi quali Winston Churchill, Marc Chagall ed Elizabeth Taylor. Una funicolare trasporta gli ospiti fino alla piscina, al beach club e al ristorante Club Dauphin, uno dei tre della struttura. Anche questo hotel è solo per pochi fortunati: per soggiornarvi anche solo un giorno non bastano 3mila euro.