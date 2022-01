Hyatt cresce nelle Americhe, 45 new entry in due anni

Hyatt ha annunciato la volontà di continuare la propria espansione nelle Americhe aprendo svariate strutture che sfruttano i diversi brand del proprio portfolio. L'orizzonte è breve, il sipario su queste proprietà dovrebbe infatti alzarsi già nel corso del 2022 e del 2023, una decisione che parte da una costante crescita della domanda di turismo leisure e che per la catena si tradurrà in 45 hotel aggiuntivi.

Vi saranno, per esempio, alberghi della Amr Collection e della Apple Leisure Group, che consentiranno ad Hyatt di conquistare 11 nuovi mercati nel continente americano e consolidare la propria presenza nei 19 già acquisiti. Come riporta travelpulse.com il focus è su destinazioni come Cozumel, Panama City, Punta Cana e South Beach, senza trascurare però le mete urbane come Denver, Montreal, Oakland e Memphis, che accoglierà il primo hotel Caption by Hyatt.



Gaia Guarino