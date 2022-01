"La strada è ancora in salita, ma la vetta è vicina". Queste le parole con cui Giovanna Manzi, ceo di BWH Hotel Group, salutava il 2021. Parole di speranza, che la manager conferma anche per quest'anno che, appena iniziato, già si prospetta molto complicato. L'importante, però, è non lasciarsi prendere dal panico per il momento molto particolare che si sta vivendo. "Gennaio - spiega - è sempre stato un mese difficile e quest'anno pesa la mancanza di programmazione per i mesi futuri; oltretutto oggi, rispetto al 2021, molti hotel sono aperti e dunque la scarsa domanda si spalma ulteriormente, suddividendosi tra più strutture". (Prosegue sulla Digital edition di TTG)