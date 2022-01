Hotel Morfeo: il restyling tra business e leisure

L’Hotel Morfeo di Milano, recentemente aperto e il cui restyling è stato curato da Wip Architetti, rinnova totalmente l’immagine di quello che era l’ex Hotel Accademia, come riporta Hotelmag.

La struttura, che si sviluppa su una superficie di circa 2.800 mq su 8 livelli, è dotata di 62 camere e 2 suite; due piani di 600 mq sono adibiti a ospitare la reception, il ristorante, i servizi, le sale congressi e una palestra.



Il Morfeo, che si propone in particolare alla clientela business, vuole evocare anche luoghi di vacanza, riflettendo l’identità del Gruppo Bellevue, che ha strutture ricettive lungo la costiera di Sorrento da cui trova ispirazione l’impronta scenografica degli spazi.



“Questo è stato il lavoro di Wip Architetti – commenta l’architetto Marco Splendore, responsabile dell’area concept design -: ritrovare il filo d’Arianna dell’ospitalità mescolando pulizia formale e sogno, spazio domestico e business, design contemporaneo ed eclettismo scenografico. Quindi uno spazio meticciato, un luogo di incontro di culture. L’approccio di Wip è di mettersi in ascolto, capire il racconto dei clienti sorrentini e trasformarlo nella linearità essenziale del razionalismo lombardo”.



All’ingresso dell’hotel il classico bancone della reception diventa un tavolo, dove conoscersi e dove riconoscersi come viaggiatori, per trovare quiete e cordialità; la testiera dei letti, sempre più importante nelle camere, diventa una paratia monumentale.