Leo Messi apre un nuovo hotel di lusso a Cadice

Continuano gli investimenti nel comparto alberghiero della stella del calcio Leo Messi. La sua catena MIM Hotels si arricchirà dal prossimo mese di aprile di una nuova struttura a Cadice, il MIM Sotogrande.

Situato di fronte al porto turistico, il complesso di lusso avrà 45 camere e nei pressi numerosi campi da golf. Salgono così a 6 gli alberghi che legano in proprio nome al calciatore attualmente in forza al Paris Saint German: oltre alla novità di caddice ci sono MIM Sitges, MIM Ibiza, MIM Mallorca, MIM Baqueira e il MIM Andorra.



Gli investimenti di Messi rientrano in un filone che sta diventando commune per alcuni calciatori di primo piano come Gerard Piqué o Cristiano Ronaldo.