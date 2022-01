Sixth Street approda in Italia: rilevato il Le Palme Hotel & Resort a Porto Cervo

La società di investimento Sixth Street, in partnership con Eidos Partners, ha portato a termine l'acquisizione di Le Palme Hotel & Resort a Porto Cervo. Per Sixth Street si tratta della prima operazione di questo tipo nel comparto alberghiero in Italia che arriva dopo aver acquisito, lo scorso dicembre, cinque hotel in Spagna.

La proprietà in Costa Smeralda aprirà nel 2024 dopo una completa riqualificazione per presentarsi agli ospiti come un esclusivo resort 5-stelle lusso. 17mila mq e, attualmente, una struttura che conta 92 camere, una spiaggia privata, un lago, un giardino, un ristorante e una piscina. I prossimi step di Sixth Street ed Eidos consistono nella selezione di una catena alberghiera e di un gestore immobiliare con l'obiettivo di creare una nuova collaborazione per la gestione in joint venture dell'hotel in Sardegna. G. G.