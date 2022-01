Hilton nei Caraibi e in America Latina: 110 progetti alberghieri

Sono oltre 110 i progetti alberghieri in fase di sviluppo di Hilton nei Caraibi e in America Latina previsti per i prossimi anni. La strategia prevede sia la ricerca di hotel da convertire sui brand e sugli standard Hilton sia la nascita di strutture in nuovi mercati sia il rafforzamento nel segmento all inclusive.

Per le prossime aperture, previste già nel 2022, Hilton ha aperto le prenotazioni per il Conrad Tulum Riviera Maya sulla costa orientale della penisola dello Yucatan, mentre nel secondo trimestre dell’anno aprirà l’Hilton Tulum Riviera Maya all inclusive resort.



E ancora, nel terzo trimestre, sarà la volta del Waldorf Astoria Cancun, sempre i Riviera Maya, mentre per la fine dell’anno aprirà l'Embassy Suites by Hilton Aruba Resort.



Hilton nel 2021 ha sviluppato 15 progetti alberghieri sull’area, fra i quali lo Yucatan Playa del Carmen all inclusive resort, Tapestry by Hilton, il Vallarta Riviera all inclusive resort in Messico, il The Mangrove Beach Corendon Curaçao all inclusive resort, Curio Collection by Hilton, The Hampton by Hilton Grand Cayman e l’Hilton Cancun.